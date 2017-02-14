Максим Решетников назначил главой минсвязи Павла Шевырова

Павел Шевыров родился 16 марта 1983 года в Москве.
Окончил географический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук.
С 2002 по 2004 год работал в Минэкономразвития России, где занимался вопросами мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития регионов.
Затем некоторое время работал в компании "Прогноз", где отвечал за разработку информационных систем, в том числе, в сфере государственного управления.
В 2010 году стал заместителем директора департамента мониторинга и оценки эффективности органов власти министерства регионального развития РФ.
В 2011 году перешел в департамент информационных технологий города Москвы, где возглавил направление, связанное с развитием московского портала государственных услуг и организацией межведомственного электронного взаимодействия.
Накануне врио губернатора Пермского края Максим Решетников отменил указ своего предшественника о слиянии Министерства информационного развития и связи Пермского края с региональным министерством транспорта. До сегодняшнего дня и.о. министра информационного развития и связи был Кирилл Селезнёв.
Ранее, 13 февраля 2017 года, Максим Решетников назначил Ольгу Антипину заместителем председателя Правительства Пермского края, а Елену Чугарину главой регионального Министерства финансов
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