Ольга Антипина и Елена Чугарина вошли в состав Правительства Пермского края

Сегодня, 13 февраля 2017 года, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжения о новых назначениях в региональном Правительстве, - сообщает Пермский региональный сервер.



В сфере ответственности заместителя председателя Правительства Ольги Антипиной вопросы финансов, экономического развития и инвестиций, а также управление имуществом и земельным отношениям.



Основными приоритетами работы нового заместителя председателя правительства, по словам временно исполняющего обязанности главы региона Максима Решетникова, должны стать организация работы с федеральными органами власти, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования региональных проектов, а также финансово-экономические аспекты деятельности правительства.