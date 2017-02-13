Ольга Антипина и Елена Чугарина вошли в состав Правительства Пермского края
13 Февраля 2017 15:31
С 14 февраля Ольга Антипина назначена на должность заместителя председателя Правительства Пермского края, а Елена Чугарина возглавит краевое Министерство финансов.
Сегодня, 13 февраля 2017 года, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжения о новых назначениях в региональном Правительстве, - сообщает Пермский региональный сервер.
В сфере ответственности заместителя председателя Правительства Ольги Антипиной вопросы финансов, экономического развития и инвестиций, а также управление имуществом и земельным отношениям.
Основными приоритетами работы нового заместителя председателя правительства, по словам временно исполняющего обязанности главы региона Максима Решетникова, должны стать организация работы с федеральными органами власти, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования региональных проектов, а также финансово-экономические аспекты деятельности правительства.
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