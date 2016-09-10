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АНОНСЫ

Новый криминальный сериал ДЕПАРТАМЕНТ
Российский многосерийный фильм рассказывает о самых запутанных, провокационных преступлениях, которые совершают сотрудники правоохранительных органов. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ВЕТТА
03 Февраля 2017 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА". Повторы можно посмотреть ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года
Смотрите в Утреннем Вестнике по вторникам и четвергам
Как обеспечить чистый транспорт в городе, где нет чистых улиц!? Какое-то тепличное поколение... Все хотят легких путей... Вот так и живем!
Повтор передачи можно посмотреть ЗДЕСЬ
10 Сентября 2016 года

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