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Возьми телевидение с собой. "ВЕТТУ-24" смотрит весь мир
YouTube, Rutube, ролики в социальных сетях, онлайн кинотеатры в кармане - уже никого не удивляют. А вот телевизор с собой - это ещё пока для многих в диковинку.
В Перми стартовал конкурс снежных и ледовых скульптур
Они ждут его как манну небесную. Как правило, на их родине он существует только на картинках. Поэтому российская зима для гостей из Мексики, Италии, Таиланда - долгожданная встреча с экзотикой.
В Прикамье за 2016 год зарегистрировано более 400 патентов на изобретения
Возимый миномет образца 70-х годов. Скорострельность 5 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы 7 км. Его разработка включала в себя массу инновационных.
За выходные 8 человек погибли в ДТП на трассах Прикамья
За прошедшие выходные на территории Пермского края зарегистрировано более 20 аварий. В результате 8 человек погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести.
АНОНСЫ
Смотрите новый детективный сериал "Александровский сад"
Александровский сад - это место где меняются судьбы и раскрываются тайны. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ВЕТТЕ.
15 Ноября 2016 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "
ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА
". Повторы можно посмотреть
ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года
Смотрите в Утреннем Вестнике по вторникам и четвергам
Как обеспечить чистый транспорт в городе, где нет чистых улиц!? Какое-то тепличное поколение... Все хотят легких путей... Вот так и живем!
Повтор передачи можно посмотреть
ЗДЕСЬ
10 Сентября 2016 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА
16 Января
06:00
Утренний вестник
(16+)
11:00
Х/Ф «Все путем»
(16+)
12:00
Тайны здоровья
(16+)
12:10
Дневной вестник
13:00
Вещание информационного канала «Россия 24»
19:00
Вечерний вестник
(16+)
19:30
Эх, дороги
(16+)
19:35
Дополнительное время
(16+)
19:55
Астрологический прогноз на завтра
20:00
Телесериал «Александровский сад»
20:55
Астрологический прогноз на завтра
21:00
Вечерний вестник
(16+)
21:15
Эх, дороги
(16+)
21:20
Дополнительное время
(16+)
21:35
Сказки на ночь
21:40
Вещание информационного канала «Россия 24»
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