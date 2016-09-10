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НОВОСТИ
Волшебство света. Ледовый городок «Эко-Сад» открылся массовым флешмобом
На эспланаде начал свою работу ледовый городок «Эко-Сад», посвященный Году экологии в России.
Год Огненного Петуха 2017: что поставить на стол
Как удивить гостей в новогоднюю ночь? В год Огненного Петуха советуют поставить на стол пророщенную пшеницу, чтобы задобрить птицу.
Пермяк спасает мир!
Возможно, о том, что война в Сирии закончилась, говорить преждевременно...
Кто и когда работает в новогодние праздники в Перми
На страже здоровья работники неотложной медицинской помощи будут все праздничные дни. Вызовы принимаются с 8 до 23 часов.
АНОНСЫ
Смотрите новый детективный сериал "Александровский сад"
Александровский сад - это место где меняются судьбы и раскрываются тайны. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ВЕТТЕ.
15 Ноября 2016 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "
ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА
". Повторы можно посмотреть
ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года
Смотрите в Утреннем Вестнике по вторникам и четвергам
Как обеспечить чистый транспорт в городе, где нет чистых улиц!? Какое-то тепличное поколение... Все хотят легких путей... Вот так и живем!
Повтор передачи можно посмотреть
ЗДЕСЬ
10 Сентября 2016 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА
01 Января
08:00
Мультфильмы
10:00
Воскресная проповедь
(16+)
10:15
Витрины
(16+)
10:35
Чужие письма
(16+)
10:40
Тот самый вкус
(16+)
10:45
Пудра
(16+)
10:50
Лобби-холл
(16+)
11:05
Конкурс "Хорошего будет больше!»
(16+)
11:15
Спецрепортаж
(16+)
11:25
Тайны здоровья
(16+)
11:35
Ворчун
(16+)
11:40
Дополнительное время
(16+)
11:50
Эх, дороги
(16+)
11:55
Лобби-холл
(16+)
12:15
Вещание информационного канала «Россия 24»
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