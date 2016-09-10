В Прикамье 37 тысяч человек болеют ОРВИ и гриппом

Несмотря на то, что на прошлой неделе краевой Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемического порога на 63 процента, увеличения числа заболеваемости в Прикамье уже не наблюдается.