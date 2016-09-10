Телеканал "ВЕТТА 24" расширил географию вещания через спутник

Что происходит у соседей, в твоём родном городе и крае - местная повестка всегда интересовала людей в первую очередь. Вот только многие не могли получать интересующую их информацию в силу территориальной отдаленности.

