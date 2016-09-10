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НОВОСТИ
Прогноз погоды в Перми на выходные и следующую неделю
Первый месяц нового года стал самым холодным за последние 6 лет. Средняя температура января составила -15.1 градуса, а ночь на 10 января стала самой холодной этой зимой.
В Перми лжегазовик обманывал жителей многоквартирных домов
Лжегазовик на скамье подсудимых. В прошлом году пермяк создал фирму и заключил договор с управляющей компанией.
Осторожно! В Перми продают некачественную мебель
Он так мечтал, вернувшись домой после тяжёлого рабочего дня, надеть тёплый халат, включить на телевизоре любимую передачу и устроиться поудобнее на большой мягкой тахте.
Наркоторговец из Нижнего Новгорода получил в Перми срок
Более 3000-х тысяч одноразовых доз изъяли полицейские у наркоторговца из Нижегородской области.
АНОНСЫ
Новый криминальный сериал ДЕПАРТАМЕНТ
Российский многосерийный фильм рассказывает о самых запутанных, провокационных преступлениях, которые совершают сотрудники правоохранительных органов. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ВЕТТА
03 Февраля 2017 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "
ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА
". Повторы можно посмотреть
ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года
Смотрите в Утреннем Вестнике по вторникам и четвергам
Как обеспечить чистый транспорт в городе, где нет чистых улиц!? Какое-то тепличное поколение... Все хотят легких путей... Вот так и живем!
Повтор передачи можно посмотреть
ЗДЕСЬ
10 Сентября 2016 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА
04 Февраля
08:00
Мультфильмы
10:45
Чтоб я так жил
(16+)
10:55
Здоровые дети
(16+)
11:00
Книжная полка
(16+)
11:05
Пудра
(16+)
11:10
Ворчун
(16+)
11:15
Доступный Урал
11:25
ВЕТТА ЛУЧШЕЕ
(16+)
11:55
Лобби-холл
(16+)
12:15
Вещание информационного канала «Россия 24»
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