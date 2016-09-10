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НОВОСТИ
В Перми ночью сгорел жилой дом
Сегодня ночью, 5 февраля, на улице Ладожская в микрорайоне Верхняя Курья произошел сильный пожар.
В Прикамье 37 тысяч человек болеют ОРВИ и гриппом
Несмотря на то, что на прошлой неделе краевой Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемического порога на 63 процента, увеличения числа заболеваемости в Прикамье уже не наблюдается.
Прогноз погоды в Перми на выходные и следующую неделю
Первый месяц нового года стал самым холодным за последние 6 лет. Средняя температура января составила -15.1 градуса, а ночь на 10 января стала самой холодной этой зимой.
В Перми лжегазовик обманывал жителей многоквартирных домов
Лжегазовик на скамье подсудимых. В прошлом году пермяк создал фирму и заключил договор с управляющей компанией.
АНОНСЫ
Новый криминальный сериал ДЕПАРТАМЕНТ
Российский многосерийный фильм рассказывает о самых запутанных, провокационных преступлениях, которые совершают сотрудники правоохранительных органов. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ВЕТТА
03 Февраля 2017 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "
ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА
". Повторы можно посмотреть
ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года
Смотрите в Утреннем Вестнике по вторникам и четвергам
Как обеспечить чистый транспорт в городе, где нет чистых улиц!? Какое-то тепличное поколение... Все хотят легких путей... Вот так и живем!
Повтор передачи можно посмотреть
ЗДЕСЬ
10 Сентября 2016 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА
06 Февраля
06:00
Утренний вестник
(16+)
11:00
ВЕТТА ЛУЧШЕЕ
(16+)
11:40
Тайны здоровья
(16+)
11:50
Дневной вестник
13:00
Вещание информационного канала «Россия 24»
19:00
Вечерний вестник
(16+)
19:35
Дополнительное время
(16+)
19:55
Астрологический прогноз на завтра
20:00
Телесериал «Департамент»
20:55
Астрологический прогноз на завтра
21:00
Вечерний вестник
(16+)
21:20
Дополнительное время
(16+)
21:35
Сказки на ночь
21:40
Вещание информационного канала «Россия 24»
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