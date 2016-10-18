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АНОНСЫ

Анонс Утреннего вестника на 10 января
- Почти тысяча пермяков накануне осталась без воды!
- Свеча горела на столе... Продажи восковых изделий в пермских магазинах значительно выросли...
- Хорошо, но мало? Хватило ли пермякам новогодних каникул, чтобы отдохнуть?
09 Января 2017 года
Смотрите новый детективный сериал "Александровский сад"
Александровский сад - это место где меняются судьбы и раскрываются тайны. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ВЕТТЕ.
15 Ноября 2016 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА". Повторы можно посмотреть ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года

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ТЕЛЕПРОГРАММА

10 Января
06:00
Утренний вестник (16+)
11:00
Дополнительное время (16+)
11:20
Телесериал «Александровский сад» (12+)
12:10
Дневной вестник
12:55
Эх, дороги (16+)
13:00
Вещание информационного канала «Россия 24»
19:00
Вечерний вестник (16+)
19:30
Эх, дороги (16+)
19:35
Пудра (16+)
19:40
Ворчун (16+)
19:45
Чуть-чуть политики (16+)
19:55
Астрологический прогноз на завтра
20:00
Телесериал «Александровский сад» (12+)
20:45
Доступный Урал
20:55
Астрологический прогноз на завтра
21:00
Вечерний вестник (16+)
21:10
Эх, дороги (16+)
21:15
Пудра (16+)
21:20
Лобби-холл (16+)
21:35
Сказки на ночь (16+)
21:40
Вещание информационного канала «Россия 24»

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