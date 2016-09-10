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НОВОСТИ
Телеканал "ВЕТТА 24" расширил географию вещания через спутник
Что происходит у соседей, в твоём родном городе и крае - местная повестка всегда интересовала людей в первую очередь. Вот только многие не могли получать интересующую их информацию в силу территориальной отдаленности.
18 килограммов наркотика изъяли пермские полицейские
18 килограммов синтетического наркотика изъяли пермские полицейские.
Снежное чудо в Перми
В Перми продолжается пятый Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", специально для вас в ежедневном режиме мы ведем его дневник, посвящая в самые интересные...
Губернатор Пермского края представил новый состав Правительства региона
Губернатор Виктор Басаргин сформировал новый состав Правительства Пермского края, сообщает Пермский региональный сервер.
АНОНСЫ
Смотрите новый детективный сериал "Александровский сад"
Александровский сад - это место где меняются судьбы и раскрываются тайны. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ВЕТТЕ.
15 Ноября 2016 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "
ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА
". Повторы можно посмотреть
ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года
Смотрите в Утреннем Вестнике по вторникам и четвергам
Как обеспечить чистый транспорт в городе, где нет чистых улиц!? Какое-то тепличное поколение... Все хотят легких путей... Вот так и живем!
Повтор передачи можно посмотреть
ЗДЕСЬ
10 Сентября 2016 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА
22 Января
08:00
Мультфильмы
10:00
Воскресная проповедь
(16+)
10:50
Чужие письма
(16+)
10:55
Пудра
(16+)
11:00
Конкурс "Хорошего будет больше!»
(16+)
11:10
Тайны здоровья
(16+)
11:20
Ворчун
(16+)
11:25
Решающий момент
11:30
Дополнительное время
(16+)
11:45
Эх, дороги
(16+)
11:55
Лобби-холл
(16+)
12:15
Вещание информационного канала «Россия 24»
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