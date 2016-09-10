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НОВОСТИ
Надо знать: памятники поэтам и писателям в Перми
Похоже, писатель, удостоенный самого большого внимания пермяков - Антон Павлович ЧЕХОВ. Ещё в 50-х годах прошлого века в Орджоникидзевском районе ему поставили полноценный памятник.
Кто получит президентскую стипендию в 2017 году?
В приоритете - математики, биохимики, наноинженеры и ядерные энергетики. Студентам, которые учатся по направлениям, связанным с модернизацией и развитием технологий, будут выплачивать повышенную...
В Пермском крае снизилось количество преступлений
Свыше 18-ти тысяч человек в прошлом году привлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 2745 водителей возбуждены уголовные дела уже за...
Пермяки продолжают выигрывать призы от телеканала "ВЕТТА 24"
Семья Александра Садового уже не в первый раз становится победителями конкурса "Хорошего будет больше!". Неделю назад жена Марина выиграла приставку для интерактивного ТВ с функцией Wi-Fi,...
АНОНСЫ
Смотрите новый детективный сериал "Александровский сад"
Александровский сад - это место где меняются судьбы и раскрываются тайны. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ВЕТТЕ.
15 Ноября 2016 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "
ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА
". Повторы можно посмотреть
ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года
Смотрите в Утреннем Вестнике по вторникам и четвергам
Как обеспечить чистый транспорт в городе, где нет чистых улиц!? Какое-то тепличное поколение... Все хотят легких путей... Вот так и живем!
Повтор передачи можно посмотреть
ЗДЕСЬ
10 Сентября 2016 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА
26 Января
06:00
Утренний вестник
(16+)
11:00
Витрины
(16+)
11:20
Телесериал «Александровский сад»
(12+)
11:50
Спецрепортаж
(16+)
12:00
Дневной вестник
12:55
Эх, дороги
(16+)
13:00
Вещание информационного канала «Россия 24»
19:00
Вечерний вестник
(16+)
19:30
Эх, дороги
(16+)
19:35
Ворчун
(16+)
19:40
Цена вопроса
(16+)
19:55
Астрологический прогноз на завтра
20:00
Телесериал «Александровский сад»
20:50
Чтоб я так жил
(16+)
20:55
Астрологический прогноз на завтра
21:00
Вечерний вестник
(16+)
21:15
Эх, дороги
(16+)
21:20
Лобби-холл
(16+)
21:35
Сказки на ночь
(16+)
21:40
Вещание информационного канала «Россия 24»
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