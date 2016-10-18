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НОВОСТИ
Важные перемены: как изменится жизнь пермяков в 2017 году
С 1 января 2017-го поднимутся акцизы на табак и алкоголь. Прогнозируется, что цена пачки сигарет может вырасти на 10%, а самой дешёвой бутылки вина - на 15%.
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидаются морозы до -45°
ГУ МЧС России по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение из-за аномальных холодов в регионе.
Пермяки встретили Рождество Христово
Холод сковывает движения уже по дороге к храмам, но, несмотря на это, сотни православных верующих пришли на рождественскую службу.
Происшествия в новогодние праздники в Перми: 3 человека убиты, 3 сгорели
64 раза в новогодние праздники пермякам требовалась помощь спасателей.
АНОНСЫ
Анонс Утреннего вестника на 10 января
- Почти тысяча пермяков накануне осталась без воды!
- Свеча горела на столе... Продажи восковых изделий в пермских магазинах значительно выросли...
- Хорошо, но мало? Хватило ли пермякам новогодних каникул, чтобы отдохнуть?
09 Января 2017 года
Смотрите новый детективный сериал "Александровский сад"
Александровский сад - это место где меняются судьбы и раскрываются тайны. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ВЕТТЕ.
15 Ноября 2016 года
Смотрите "Эх, дороги" с Максимом Сухановым
Новые "Эх, дороги" не только снизу, но и сверху. В новый сезон с новыми надеждами. СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ "
ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА
". Повторы можно посмотреть
ЗДЕСЬ
18 Октября 2016 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА
10 Января
06:00
Утренний вестник
(16+)
11:00
Дополнительное время
(16+)
11:20
Телесериал «Александровский сад»
(12+)
12:10
Дневной вестник
12:55
Эх, дороги
(16+)
13:00
Вещание информационного канала «Россия 24»
19:00
Вечерний вестник
(16+)
19:30
Эх, дороги
(16+)
19:35
Пудра
(16+)
19:40
Ворчун
(16+)
19:45
Чуть-чуть политики
(16+)
19:55
Астрологический прогноз на завтра
20:00
Телесериал «Александровский сад»
(12+)
20:45
Доступный Урал
20:55
Астрологический прогноз на завтра
21:00
Вечерний вестник
(16+)
21:10
Эх, дороги
(16+)
21:15
Пудра
(16+)
21:20
Лобби-холл
(16+)
21:35
Сказки на ночь
(16+)
21:40
Вещание информационного канала «Россия 24»
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