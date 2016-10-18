Важные перемены: как изменится жизнь пермяков в 2017 году

С 1 января 2017-го поднимутся акцизы на табак и алкоголь. Прогнозируется, что цена пачки сигарет может вырасти на 10%, а самой дешёвой бутылки вина - на 15%.