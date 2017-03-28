В Прикамье объявили вознаграждение за информацию о матери-детоубийце

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения 25 марта тела девочки
рядом с забором частного дома на улице Советской близ реки Мутнушка. Недалеко от ребенка находился пластиковый пакет черного цвета. При осмотре тела были обнаружены повреждения мягких тканей, образовавшиеся, предположительно от укусов животных.
Вера, собственник квартиры в доме №1 по ул. Советская (Чайковский):
- Пришла на работу утром, ближе к 12-ти часам заметила, что собираются сотрудники полиции, большое количество народу. Сначала сказали, что там что-то нашли, а потом уже зашли сотрудники, взяли показания, спросили, что и когда случилось, сказали, что нашли труп младенца.
С целью установления причины смерти младенца следователями назначены судебные экспертизы. По поручению следователя сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности женщины, совершившей преступление.
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