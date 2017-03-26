В Чайковском нашли тело новорождённого со следами укусов

Днём в субботу тело младенца было обнаружено рядом с забором одного из частных домов в Чайковском.

Тело новорожденной девочки днём 25 марта обнаружено в Чайковском на улице Советской недалеко от берега реки Мутнушка. Рядом с ребенком находился пластиковый пакет черного цвета. При осмотре тела были обнаружены повреждения мягких тканей, образовавшиеся, предположительно от укусов животных.



Следственное управление СК России по Пермскому краю по данному факту проводит доследственную проверку. Назначаются необходимые экспертные исследования для выяснения всех интересующих следствие вопросов. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение.