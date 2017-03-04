Арестован предполагаемый убийца 9-летней девочки

Как минимум два месяца за решеткой проведет предполагаемый убийца
и насильник 9-летней школьницы. Следствие полагает, что 2 марта мужчина-водитель такси похитил девочку в Мотовилихинском районе Перми, увез в сторону Ильинского, где совершил с ней насильственные действия сексуального характера. После этого подозреваемый убил ребенка и спрятал тело под мостом.
4 марта Мотовилихинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал предполагаемого убийцу. Это мужчина 45-ти лет, ранее отбывавший наказание за аналогичные преступления. Освободился в прошлом году, отсидев почти 15 лет, устроился на работу в службу такси. Проживал вместе с престарелой матерью в Орджоникидзевском районе Перми.
В настоящее время возбуждено несколько уголовных дел по статье "Убийство" и "Насильственные действия сексуального характера", которые объединены в одно производство. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
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