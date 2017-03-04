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В Перми пожизненный срок может получить возможный убийца школьницы

04 Марта 2017 12:07
Правоохранители задержали предполагаемого убийцу 9-летней школьницы. Найдено тело девочки.
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В Перми пожизненный срок может получить возможный убийца школьницы
3 марта силовики задержали мужчину-водителя такси, который, судя по камерам видеонаблюдения, похитил 9-летнюю школьницу в Мотовилихинском районе Перми. В ходе допроса мужчина признался в убийстве и совершении насильственных действий в отношении девочки.

"Незамедлительно в квартире подозреваемого и автомобиле, на котором он увез девочку, с использованием новейшей криминалистической техники были проведены обыски и осмотры, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности подозреваемого к преступлению. Во время допроса, под тяжестью неопровержимых улик, подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства, а при проверке показаний на месте показал место сокрытия тела возле моста через реку Гаревая," - говорится в официальном сообщении СУ СК России по Пермскому краю.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что ранее данный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. В прошлом году он освободился, отсидев около 15 лет. Долгое время нигде не работал, проживал у своей престарелой матери в Орджоникидзевском районе. Несколько месяцев назад устроился на работу в службу такси.

4 марта подозреваемого доставили в Мотовилихинский районный суд для избрания меры пресечения.
Метки: Мотовилихинский район Суд Убийство Потерялась девочка
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