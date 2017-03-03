9-летняя девочка потерялась в Мотовилихинском районе Перми

2 марта 9-летняя Юлия Заморина в 15 часов 52 минуты вышла из здания 105-й школы бизнеса и предпринимательства на Инженерной, 5. Какое-то время она шла вместе со своей подругой в сторону дома. На полпути они разошлись. До дома Юле оставалось пройти всего несколько десятков метров, но домой она так и не пришла.



Наталья Заморина, мать пропавшей Юлии Замориной:



- Её не было в 4, я начала звонить в школу, опросила всех. Мне сказали, что вышла уже. Потом я ей в течение часа или двух звонила. Звонок шел. Она как будто не слышала или телефон выпал. Я не знаю что было. А потом часа два прошло, когда я ей постоянно названивала, то абонент уже был не абонент.



До сих пор местонахождение Юли неизвестно. В момент исчезновения на ней была серая вязаная шапка с помпонам, серая дублёнка без капюшона, розовые колготки и чёрные ботинки. Весь вечер и всю ночь её искали родственники и волонтёры.



Наталья Заморина, мать пропавшей Юлии Замориной:



- Всю ночь один район прочёсывали, утром начали другой и так далее они постепенно идут по городу.



Если вам что-либо известно о местонахождении Юлии Замориной, просьба сообщить об этом по телефону +7 (950) 467-40-29 или "02".