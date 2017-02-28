Телеканал "ВЕТТА-24" будет доступен на "21 кнопке"

1 марта 2017 г. телеканал "ВЕТТА-24" в цифровой сети IP TV от "Ростелекома" будет перемещен с 23-ей на "21-ю кнопку". Это изменение обусловлено тем, что ВЕТТА-24 стала единственным в Пермском крае обязательным общедоступным телеканалом, выиграв соответствующий конкурс на прошлой неделе в Москве. Закон о предоставлении региональным телеканалам "21 кнопки" летом 2016-го подписал Владимир Путин. Согласно документу, в каждом субъекте федерации на конкурсной основе выбирается один обязательный общедоступный канал, который в обязательном порядке провайдеры должны включить в свою сетку вещания. Первым после победы "ВЕТТА-24" изменения произвел "Ростелеком". Перенастройка должна пройти автоматически. Если же этого не произошло, то достаточно просто 1 марта перезагрузить свою цифровую приставку и телеканал "ВЕТТА-24" будет доступен на "21-й кнопке".