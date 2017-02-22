"ВЕТТА-24" стала обязательным общедоступным телеканалом в Пермском крае
22 Февраля 2017 15:17
Сегодня Центральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала региональный телеканал «ВЕТТА 24» для вещания на 21-й кнопке.
"ВЕТТА-24" стала единственным в Пермском крае обязательным общедоступным телеканалом. И займёт 21 кнопку во всех кабельных сетях региона, сразу после основных федеральных телеканалов. Сегодня в Москве члены жюри, состоящего из представителей региональной власти и экспертного сообщества, признали телеканал "ВЕТТА-24"победителем конкурса. Помимо нашего телеканала за право вещания на "21 кнопке" боролись ещё две телекомпании из Прикамья: "Урал-Информ" и "Рифей-Пермь".
Таким образом, на ближайшие пять лет все кабельные операторы Пермского края в обязательном порядке должны включить в свою сетку вещания помимо основных 20-ти обязательных общероссийских телеканалов, ещё и телеканал "ВЕТТА-24", который будет доступен всем жителям нашего региона на "21 кнопке".
Летом прошлого года Владимир Путин подписал Федеральный Закон о предоставлении региональным телеканалам "21 кнопки". Согласно закону, в каждом субъекте России должен быть выбран один обязательный общедоступный канал, за которым будет закреплена 21-я позиция на телевизионном пульте. Его выбирают в учрежденном правительством порядке из числа каналов, осуществляющих трансляцию не менее 75% национальной продукции CМИ и вещающих на территории проживания не менее 50% населения соответствующего региона.
Под "национальной продукцией" понимается продукция на русском языке, языках других народов страны, а также иноязычный контент, созданный гражданами РФ или зарегистрированными на территории России компаниями. Помимо этого, в качестве "национальной продукции" может выступать и продукция СМИ, созданная в соответствии с международными договорами РФ.
1 ноября 2016 года телеканал "ВЕТТА-24" первым в Пермском крае начал круглосуточное вещание. При этом 75% контента телеканал производит самостоятельно. Ряд экспертов ещё на этапе подачи заявок отмечали, что именно благодаря 24-часовому вещанию и контенту собственного производства "ВЕТТА-24" имеет большие шансы на победу поскольку другим региональным телеканалам пришлось бы этот самый контент закупать.
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