Один миллион просмотров - пермские события интересны всему миру

Телеканал "ВЕТТА 24" в приложении VINTERA.TV, начиная с 30 декабря 2016 года, посмотрели один миллион раз зрители из 134 стран мира*. Приложение VINTERA.TV является абсолютно бесплатным, его можно установить на мобильное устройство с операционной Android или iOS. Кроме того, приложение VINTERA.TV доступно обладателям SMART-телевизоров.
Чаще всего телеканал "ВЕТТА 24" смотрят
в Казахстане, Литве, Белоруссии, Украине, Германии, Латвии и Израиле. Средняя продолжительность просмотра за последние два месяца увеличилась в два раза. Некоторые зрители ежедневно непрерывно смотрят круглосуточный телеканал "ВЕТТА 24" по 2-3 часа.
* данные предоставлены ООО "Винтера.ТВ"
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