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Один миллион просмотров - пермские события интересны всему миру

17 Марта 2017 13:46
Ежедневно пермский телеканал "ВЕТТА 24" смотрят тысячи человек в самых разных уголках планеты.
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Один миллион просмотров - пермские события интересны всему миру
Телеканал "ВЕТТА 24" в приложении VINTERA.TV, начиная с 30 декабря 2016 года, посмотрели один миллион раз зрители из 134 стран мира*. Приложение VINTERA.TV является абсолютно бесплатным, его можно установить на мобильное устройство с операционной Android или iOS. Кроме того, приложение VINTERA.TV доступно обладателям SMART-телевизоров.

Чаще всего телеканал "ВЕТТА 24" смотрят в Казахстане, Литве, Белоруссии, Украине, Германии, Латвии и Израиле. Средняя продолжительность просмотра за последние два месяца увеличилась в два раза. Некоторые зрители ежедневно непрерывно смотрят круглосуточный телеканал "ВЕТТА 24" по 2-3 часа.


* данные предоставлены ООО "Винтера.ТВ"
Метки: ВЕТТА 24 VINTERA Телевидение
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