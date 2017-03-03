ТК "ВЕТТА 24" смотрят даже в Австралии

На первом месте - Россия - более 49 тысяч просмотров.

На втором - Казахстан - почти 25 тысяч

На третьем - Украина - 16 тысяч

Четвертое место - Литва - более 8 тысяч

Пятое и шестое место - Беларусь и Германия - по 6 тысяч просмотров

Далее идут Латвия, Армения, Азербайджан, Израиль, Молдавия, Эстония, Турция, Грузия, Великобритания и Бразилия!

Телеканал "ВЕТТА-24" смотрят во всём мире. Только в феврале через приложение VINTERA.TV зрителями нашего канала стали люди из 128-ми стран!Регулярно ВЕТТУ-24 смотрят в Мексике, Канаде, Хорватии, Объединенных Арабских Эмиратах, Перу и Таиланде.Примечательно, за границей у ВЕТТЫ-24 появились постоянные зрители. Об этом как минимум свидетельствует увеличившееся время просмотра канала.ViNTERA.TV предназначена для вещания телевизионных-каналов качества SD, HD и 3D на все Интернет-совместимые устройства: компьютеры, Smart телевизоры, Интернет-ТВ приставки, мобильные устройства iPhone, iPad и Android. Основной идеей проекта ViNTERA-TV является объединение технологий и возможностей профессионального телевидения с технологией и возможностями Интернета в медийной сфере.