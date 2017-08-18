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Вечерний вестник
19.00 и 21.00 по будням

Вечерняя информационно-аналитическая программа. Оперативность, творческий подход и необычный взгляд на события жизни города — основные принципы построения «Вечернего вестника».

Юлия Колмогорова
Денис Пальчиков
Максим Суханов
18 Августа 2017
Нарядная пятница от 18 августа
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