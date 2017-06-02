(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
РћС‚РєСЂС‹С‚СЊ РјРµРЅСЋ
Новости
Передачи
Телепрограмма
О телекомпании
Контакты
Конкурс
Личный кабинет
Книжная полка
Еженедельно по пятницам в "Утреннем вестнике"
Кажется, что Россия из самой читающей страны превратилась в самую пишущую. Книг издается очень много. Что стоит почитать, а что обойти вниманием - расскажет рубрика «Книжная полка».
Елена Лебедева
2 Июня 2017
Джордж Р. Р. Мартин "Игра престолов"
0
0
104
Комментарии (0)
Ваше имя
*
Текст сообщения
*
Символы на картинке
*
Разрешить смайлики в этом сообщении
Г—
Modal title
One fine bodyвЂ¦
Close
Save changes
Популярные выпуски
В. Пелевин «Лампа Мафусаила, или крайний спор масонов и чекистов»
Джек Лондон "Северная Одиссея"
Джулия Эндерс "Очаровательный кишечник"
Другие выпуски
Фильтр по дате
Фильтр по дате
От
До
Скрыть
2 Июня 2017
Джордж Р. Р. Мартин "Игра престолов"
19 Мая 2017
Мария Воронова "Близорукая любовь"
12 Мая 2017
Анна Бабяшкина "Прежде чем сдохнуть"
5 Мая 2017
Андрей Рубанов "Патриот"
21 Апреля 2017
Джон Гришэм "Время прощать"
14 Апреля 2017
Ричард Форд "День независимости"
7 Апреля 2017
Мария Свешникова "Fuck'ты"
31 Марта 2017
Юлия Яковлева "Вдруг охотник выбегает"
24 Марта 2017
Татьяна Устинова "Селфи с судьбой"
17 Марта 2017
Наталья Павлищева "София Палеолог. Первый кинороман о первой русской царице"
10 Марта 2017
Джейн Шемилт "Дочь"
3 Марта 2017
Александр Цыпкин "Женщины непреклонного возраста"
1 - 12 из 38
Страницы:
←
1
2
3
4
→
Возврат к списку
Список телепередач:
Академия спорта
В коридорах власти
Вечерний вестник
Витрины
Ворчун
Воскресная проповедь
Воспитание чувств потребителя
Выбирая жизнь
Градообразующие люди
Дачные истории
Деловой подход
Домашний психолог
Дополнительное время
Дороже жизни
Доступный Урал
Зачетный период
Здоровые дети
Здоровья для
Зеленый свет
Знать, чтобы жить
Идём в кино
Кадетский вестник
Как правильно жениться
Какие мы
Книжная полка
Коррупция. Отторжение
Кофе и не только
Культурная среда
Легенды губернского города
Лесная биржа
Лобби-холл
Люди говорят
На законных основаниях
На одну зарплату
На самом деле
Научиться лечиться
Ночной гость
От региона до района
Правильный ответ: все новости о ЕГЭ
Пудра
Путешествие через край
Решаем вместе
Решающий момент
Сказки на ночь
Спецрепортаж
Тайны здоровья
Такой большой малый бизнес
Тот самый вкус
Точка печали
Утренний вестник
Химия не знает границ
Хорошие люди
Цена вопроса
Чем богаты: леса Прикамья
Чтоб я так жил
Чужие письма
Чуть-чуть политики
Экономика. Жизнь
Эх, дороги
Я здесь живу
ПОГОДА ПЕРМЬ
05 Июня
Погода в Перми
Gismeteo
Погода на 2 недели