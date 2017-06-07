(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
РћС‚РєСЂС‹С‚СЊ РјРµРЅСЋ
Новости
Передачи
Телепрограмма
О телекомпании
Контакты
Конкурс
Личный кабинет
Хорошие люди
7 Июня 2017
Артур Дробыш, музыкант
0
0
18
Комментарии (0)
Ваше имя
*
Текст сообщения
*
Символы на картинке
*
Разрешить смайлики в этом сообщении
Г—
Modal title
One fine bodyвЂ¦
Close
Save changes
Популярные выпуски
Елизавета Хребтова, преподаватель классического танца Пермского хореографического училища
Евгений Катусов, преподаватель Пермского хореографического училища
Марина Гурьянова, доцент кафедры организации, экономики и истории фармации ПГФА
Другие выпуски
Фильтр по дате
Фильтр по дате
От
До
Скрыть
7 Июня 2017
Артур Дробыш, музыкант
2 Июня 2017
Михаил Витвицкий, уличный музыкант
31 Мая 2017
Образовательный центр Юрия Башмета в Перми
30 Мая 2017
Александр Черепанов, директор музея «Ретро-Гараж»
26 Мая 2017
Ансамбль ГУ МВД по Пермскому краю «Бур лун»
26 Мая 2017
«Литература на десерт»
11 Мая 2017
Вальс Победы
11 Мая 2017
Наталья Юнкинд, преподаватель по классу баяна в детской музыкальной школе №4
5 Мая 2017
Галина Токарева, художественный руководитель и дирижер оркестра
2 Мая 2017
Амалия Михайлищева, художник
28 Апреля 2017
Евгений Заякин, солист Пермской филармонии
26 Апреля 2017
Волонтеры чтения
1 - 12 из 169
Страницы:
←
1
2
3
4
5
...
14
15
→
Возврат к списку
Список телепередач:
Академия спорта
В коридорах власти
Вечерний вестник
Витрины
Ворчун
Воскресная проповедь
Воспитание чувств потребителя
Выбирая жизнь
Градообразующие люди
Дачные истории
Деловой подход
Домашний психолог
Дополнительное время
Дороже жизни
Доступный Урал
Зачетный период
Здоровые дети
Здоровья для
Зеленый свет
Знать, чтобы жить
Идём в кино
Кадетский вестник
Как правильно жениться
Какие мы
Книжная полка
Коррупция. Отторжение
Кофе и не только
Культурная среда
Легенды губернского города
Лесная биржа
Лобби-холл
Люди говорят
На законных основаниях
На одну зарплату
На самом деле
Научиться лечиться
Ночной гость
От региона до района
Правильный ответ: все новости о ЕГЭ
Пудра
Путешествие через край
Решаем вместе
Решающий момент
Сказки на ночь
Спецрепортаж
Тайны здоровья
Такой большой малый бизнес
Тот самый вкус
Точка печали
Утренний вестник
Химия не знает границ
Хорошие люди
Цена вопроса
Чем богаты: леса Прикамья
Чтоб я так жил
Чужие письма
Чуть-чуть политики
Экономика. Жизнь
Эх, дороги
Я здесь живу
ПОГОДА ПЕРМЬ
07 Июня
Погода в Перми
Gismeteo
Погода на 2 недели