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Градообразующие люди

Главное для Пермского края - это люди, градообразующие люди. Смотрите каждый день на телеканале "ВЕТТА".

23 Августа 2017
Людмила Самсонова, заместитель директора МАУ детской хоровой школы "Хоровая капелла мальчиков"
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