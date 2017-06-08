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Градообразующие люди
Главное для Пермского края - это люди, градообразующие люди. Смотрите каждый день на телеканале "ВЕТТА".
8 Июня 2017
Игорь Шубин, глава Перми с 2006 по 2010 год, депутат Государственной Думы РФ
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Марат Хазиев, генеральный директор международной группы компании "АвтоМоё"
31 Мая 2017
Вера Юдина, директор "Центра защиты от стресса доктора Юдиной"
30 Мая 2017
Наталья Кондрашова, директор филиала "БКС Премьер" в г. Пермь
29 Мая 2017
Александр Соломатин, заместитель начальника ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотряд-123»
25 Мая 2017
Алексей Магамедов, генеральный директор компании "ГРАНД ТЭОН"
24 Мая 2017
Александр Репин, генеральный директор ООО "Сатурн-Р"
23 Мая 2017
Геннадий Игумнов, губернатор Пермской области в 1996-2000 гг.
22 Мая 2017
Виктор Кузин, художник, ветеран Великой Отечественной войны
18 Мая 2017
Валерий Матвеенко, академик, председатель Пермского научного центра УрО РАН
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Чем богаты: леса Прикамья
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