В Перми открылась школа бега для всех желающих

На тренировках всех желающих будут готовить к самому масштабному спортивному мероприятию осени. 2 и 3 сентября в Перми пройдет международный марафон. Наравне с олимпийской дистанцией, можно будет пробежать полумарафон, а также дистанцию в 10 и 3 километра.



Тренировки будут проходить на протяжении всего лета. Спортивными декорациями станет городская среда. Организованные группы можно будет увидеть на эспланаде, в Балатовском парке и набережной. Кстати, сам марафон тоже пройдет прямо на городских улицах. Непричастным к спортивному событию, как зритель, остаться будет просто невозможно. А для тех, кто хочет стать участником этого спортивного комьюнити надо зарегистрироваться на сайте пермского международного марафона. Там же можно оставить заявку на участие в самом марафоне.