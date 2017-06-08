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В Перми открылась школа бега для всех желающих

08.06.2017 18:12
"Школа здорового бега" - новый проект на территории края. Всех неравнодушных к этому виду физической активности учат правильно экипироваться, разминаться, контролировать свой пульс, питание и следить за прогрессом.
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На тренировках всех желающих будут готовить к самому масштабному спортивному мероприятию осени. 2 и 3 сентября в Перми пройдет международный марафон. Наравне с олимпийской дистанцией, можно будет пробежать полумарафон, а также дистанцию в 10 и 3 километра.

Тренировки будут проходить на протяжении всего лета. Спортивными декорациями станет городская среда. Организованные группы можно будет увидеть на эспланаде, в Балатовском парке и набережной. Кстати, сам марафон тоже пройдет прямо на городских улицах. Непричастным к спортивному событию, как зритель, остаться будет просто невозможно. А для тех, кто хочет стать участником этого спортивного комьюнити надо зарегистрироваться на сайте пермского международного марафона. Там же можно оставить заявку на участие в самом марафоне.
Метки: Школа бега Пермь
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