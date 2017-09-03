Сотрудник ТК ВЕТТА занял первое место в Пермском международном марафоне
03.09.2017 18:57
Светлана Глазунова - юрист телекомпании ВЕТТА заняла 1-е место на дистанции 10 километров среди женщин старше 30 лет.
В общем зачёте на этой же дистанции она стала 10-й. И это уже не первый ее спортивный успех. В осеннем марафоне в Перми в 2016-м Светлана заняла 3-е место в общем зачете на 10-ти километровой дистанции, а в 2015-м на Кроссе нации наша коллега так же поднималась на пьедестал почёта, попав в призёры на дистанции 4000 метров. Всего в первом пермском приняли участие порядка 5000 бегунов. Подробнее расскажем и покажем 4 сентября в "Вечернем Вестнике".
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