Пермский «Амкар» сыграл вничью с «Уфой»

8 августа прошел матч Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Амкар» и «Уфа». Матч закончился вничью 0:0. У пермских футболистов было больше шансов на победу, также было много нереализованных моментов, в том числе и пенальти. Несмотря на это, пермский клуб прервал провальный старт сезона, в котором первые четыре игры закончились поражениями, в них футболисты «Амкара» не забили еще ни одного гола.

Также отметим, что футбольный клуб «Амкар» в данный момент занимает последнюю строчку турнирной таблицы, в активе пермского клуба 1 очко. Следующий матч состоится на выезде с ФК «Краснодар» 13 августа.

Фото и видео: пресс-служба ПФК «Амкар».