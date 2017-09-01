Жительницу Перми судят за 4 срубленных дерева у своего дома
01.09.2017 15:09
Пермячка попала на скамью подсудимых по статье за незаконную рубку деревьев, совершенную в особо крупном размере. 7 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое может она получить.
"Органом предварительного следствия Супонько обвиняется в том, что 16 мая в дневное время с привлечением неустановленных следствием лиц, непосвященных в её преступные намерения, осуществила незаконную рубку 4-х деревьев породы клён, растущих вдоль забора. Причинив управлению по экологии и природопользованию администрации Перми материальный ущерб на сумму 243 тысячи 256 рублей 83 копейки", - заявил заместитель председателя Орджоникидзевского районного суда Перми Дмитрий Вяткин.
Рубку 4-х кленовых деревьев диаметром от 8 до 12 сантиметров, по версии следствия, женщина организовала рядом с забором своего дома на улице Ватутина.
"Это был просто сорняк. Самовырощенный сорняк. Никто их не садил. А если и садили, то я не думаю, что их садили буквально через каждые пять сантиметров", - говорит подсудимая Елена Супонька.
Елена рассказывает, что кусты мешали проходить к дому, затеняли огород и попросту могли упасть от сильного ветра. К тому же, неизвестно кому они принадлежали. Ведь, по сути, это территория товарищества и здесь ещё не завершена процедура межевания.
"Поскольку зеленые насаждения, незаконная рубка которых вменяется Супонько, не находились в собственности управления по экологии и природопользования администрации Перми, этому функциональному органу не может быть причинен ущерб в результате незаконной рубки таких зеленых насаждений", - заявил Дмитрий Вяткин.
В итоге суд постановил вернуть уголовное дело на доработку обратно в прокуратуру. Поскольку в представленных материалах слишком много неточностей и неясностей, которые не позволяют верно квалифицировать действия обвиняемой в незаконной рубке 4-х клёнов рядом со своим же забором.
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