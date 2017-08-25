За платными парковками в Перми теперь следит пеший патруль
25.08.2017 13:57
В Перми автовладельцы научились избегать штрафов за неоплаченные во время парковки.
Стационарные системы "Паркрайт", умельцы обманывают с помощью скотча, изоленты, визиток, в общем, всего, чем можно скрыть детали номера автомобиля. С новым компактным гаджетом сотрудников госавтоинспекции, такая хитрость не пройдет.
"Они скрывают обычно с одной стороны, могут и с двух сторон. Мы можем снять то, что мешает. Если сотрудник ГИБДД рядом, он же ведь может посмотреть, что там за номер и с какой целью был скрыт. Мы подойдем просто, снимем данный номер и уже будем видеть, оплачивал человек парковку или нет", - говорит ведущий инженер парковочного пространства Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Науменко.
Новый, так называемый "Паркнэт", поступил на вооружение ГИБДД в одном экземпляре. Больше и не нужно, уверяют инспекторы. За год существования платных парковок в Перми, определены места, где больше всего встречаются скрытые номера - по этим маршрутам и будет патрулировать экипаж.
Остается один тип автомобилистов, которым пока что удается избежать платы за парковку. Они используют свою смекалку по максимуму - скручивают номера с автомобилей. В таких ситуациях сотрудники госавтоинспекции ничего поделать не могут.
Но такие, кардинальные методы, пожалуй, не оправданы. Владелец автомобиля может лишиться большего - езда без номеров карается штрафом в размере 5 тыс. рублей, либо лишением прав. В то время как 1 час парковки стоит всего 15 рублей.
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