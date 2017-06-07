В Перми закроют движение по Северной дамбе

Ремонтные работы на Северной дамбе будут продолжаться на протяжении минимум 45 суток. Сразу после этого подрядчик должен открыть движение для автомобилей по Северной дамбе и продолжить работы на трамвайных путях. Окончательно объект будет сдан лишь к осени.

Полтора месяца Северная дамба будет исключительно пешеходной. Трафик перераспределится на Центральную и Южную дамбы. Серьёзным изменениям подвергнется движение общественного транспорта.



Автомобилистам предстоит приготовиться к серьёзным пробкам. Особенно, это касается, так называемых, часов пик. И если утренний въезд в центр просто усложнится, то вечерний выезд из центра усложнится вполне серьёзно. Учитывая возникающую нагрузку на оставшиеся дороги, связывающие Мотовилиху с центральной частью города, можно честно прогнозировать, что время на отрезок "работа - дом" у многих пермяков увеличится примерно на полчаса.