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В Перми стартовала вторая «Суббота На Набережной»

10.06.2017 13:29
С 12:00 на камской набережной пройдут зрелищные события.
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В Перми стартовала вторая «Суббота На Набережной»
Начнется все со спортивных тренировок по слэклайну (хождение по слабо натянутой стропе - Прим. редакции), футбольному фристайлу и йоге. В 14:00 начнется уличный спектакль пермского театра «ПТАХ».

В 16:00 стартуем самое зрелищное событие этой субботы - Парад яхт: стройный отряд из яхт пройдет мимо набережной с распущенными парусами.

Завершит день «Кубок юмора», в котором примет участие нынешний финалист Премьер-лиги КВН команда Пермского края «Сборная бывших спортсменов».
Метки: выходные мероприятия
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