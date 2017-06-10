В Перми стартовала вторая «Суббота На Набережной»
10.06.2017 13:29
С 12:00 на камской набережной пройдут зрелищные события.
Начнется все со спортивных тренировок по слэклайну (хождение по слабо натянутой стропе - Прим. редакции), футбольному фристайлу и йоге. В 14:00 начнется уличный спектакль пермского театра «ПТАХ».
В 16:00 стартуем самое зрелищное событие этой субботы - Парад яхт: стройный отряд из яхт пройдет мимо набережной с распущенными парусами.
Завершит день «Кубок юмора», в котором примет участие нынешний финалист Премьер-лиги КВН команда Пермского края «Сборная бывших спортсменов».
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