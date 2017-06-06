В Перми начали ремонт дорог в частном секторе

В Индустриальном районе Перми начался ремонт дорог в частном секторе с наиболее разрушенным полотном, сообщает пресс-служба администрации города Перми. Список улиц, на которых начались работы, был сформирован по итогам обращений граждан. Так работы ведутся в микрорайонах Декабристов, Ипподром и Андроновский.



Также на улицах Энергетиков, Сталеваров и Конструкторской уже завершились ремонтные работы.



В скором времени запланированы ремонтные работы на улицах Газосварщиков, Экскаваторной, 1-ую и 2-ую Гамовские.