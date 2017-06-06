В Перми начали ремонт дорог в частном секторе
06.06.2017 09:54
В Индустриальном районе заменят дорожное полотно в частных секторах.
В Индустриальном районе Перми начался ремонт дорог в частном секторе с наиболее разрушенным полотном, сообщает пресс-служба администрации города Перми. Список улиц, на которых начались работы, был сформирован по итогам обращений граждан. Так работы ведутся в микрорайонах Декабристов, Ипподром и Андроновский.
Также на улицах Энергетиков, Сталеваров и Конструкторской уже завершились ремонтные работы.
В скором времени запланированы ремонтные работы на улицах Газосварщиков, Экскаваторной, 1-ую и 2-ую Гамовские.
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