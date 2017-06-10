Сегодня в Перми начнется ремонт части шоссе Космонавтов

Сегодня ночью начнется второй этап ремонтных работ на шоссе Космонавтов. Сначала будет сменен асфальт и бордюрный камень, отремонтируют тротуары, установят дорожные ограждения и заменят освещение на участке от улицы Давыдова в направлении «Гознака». Для удобства жителей города работы будут вестись в ночное время, сообщает управление внешнего благоустройства.



Напомним, первый этап проходил на участке от Центрального рынка до улицы Стахановской, на котором осталось только обновить уличное освещение.