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Сегодня в Перми начнется ремонт части шоссе Космонавтов

10.06.2017 10:38
Новый этап ремонта шоссе Космонавтов пройдет от улицы Стахановская до улицы Промышленная.
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Сегодня в Перми начнется ремонт части шоссе Космонавтов
Сегодня ночью начнется второй этап ремонтных работ на шоссе Космонавтов. Сначала будет сменен асфальт и бордюрный камень, отремонтируют тротуары, установят дорожные ограждения и заменят освещение на участке от улицы Давыдова в направлении «Гознака». Для удобства жителей города работы будут вестись в ночное время, сообщает управление внешнего благоустройства.

Напомним, первый этап проходил на участке от Центрального рынка до улицы Стахановской, на котором осталось только обновить уличное освещение.
Метки: дороги ремонт асфальт
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