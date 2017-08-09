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С 12 августа в Перми изменится схема движения на участках улиц Ленина и Коминтерна

09.08.2017 19:00
Для повышения безопасности движения на улице Ленина будет запрещен поворот налево, а участок улицы Коминтерна сделают односторонним.
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С 12 августа в Перми изменится схема движения на участках улиц Ленина и Коминтерна
С 12 августа в Перми изменяется схема движения на участках улиц Ленина и Коминтерна.

На улице Ленина будет запрещен поворот налево на улицу Плеханова в сторону улицы Петропавловская, что должно повысит безопасность. Данный маневр можно будет совершить на перекрестках с улицами Хохрякова, Толмачева и Крисанова.

Участок улицы Коминтерна от Комсомольского проспекта в сторону улицы Героев Хасана станет односторонним. Это должно повысить безопасность на перекрестке Героев Хасана и Коминтерна, а также снизить заторы, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.

Метки: движение схема Ленина Коминтерна
Комментарии (1)
Гость 10.08.2017 00:04:39
проверьте еще раз...... перепутали вы все... видать не понимаете где ленина с петропавловской и плеханова
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