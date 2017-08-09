С 12 августа в Перми изменится схема движения на участках улиц Ленина и Коминтерна

С 12 августа в Перми изменяется схема движения на участках улиц Ленина и Коминтерна.

На улице Ленина будет запрещен поворот налево на улицу Плеханова в сторону улицы Петропавловская, что должно повысит безопасность. Данный маневр можно будет совершить на перекрестках с улицами Хохрякова, Толмачева и Крисанова.

Участок улицы Коминтерна от Комсомольского проспекта в сторону улицы Героев Хасана станет односторонним. Это должно повысить безопасность на перекрестке Героев Хасана и Коминтерна, а также снизить заторы, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.