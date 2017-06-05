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Пополнение в Пермском зоопарке

05.06.2017 16:41
В Пермском зоопарке - снова пополнение. Совсем недавно на свет появились сразу несколько новых детенышей.
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Пополнение в Пермском зоопарке
Сегодня стало известно, что в Пермском зоосаде 28 мая родилась двойня у кошачьих лемуров, а также винторогий козленок. А 31 мая на свет появился детеныш восточного колобуса (вид обезьян семейства мартышковых - прим. редакции). Сейчас малыши-зверята чувствуют себя хорошо, сообщили в Пермском зоопарке.
Метки: зоопарк пополнение
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