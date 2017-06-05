Пополнение в Пермском зоопарке

В Пермском зоопарке - снова пополнение. Совсем недавно на свет появились сразу несколько новых детенышей.

Сегодня стало известно, что в Пермском зоосаде 28 мая родилась двойня у кошачьих лемуров, а также винторогий козленок. А 31 мая на свет появился детеныш восточного колобуса (вид обезьян семейства мартышковых - прим. редакции). Сейчас малыши-зверята чувствуют себя хорошо, сообщили в Пермском зоопарке.