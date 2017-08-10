Максим Решетников встретился с Межконфессиональным комитетом

Тема встречи - развитие дальнейшего сотрудничества.



В ходе совещания Максим Решетников рассказал о развитии социальной сферы в Пермском крае, в частности на селе. Это газопровод, высокоскоростной интернет, развитие медицины. Также были подняты вопросы поддержки деятельности религиозных организаций, сохранение межконфессионального согласия.



"Встреча была интересной, обоюдно насыщенной, потому что Максим Геннадьевич рассказал о тех вопросах, которые решаются для благоустройства края, строительства больниц, поликлиник, ФАПов", - отметил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.



Сегодня в совет входит 7 представительств традиционных конфессий региона. Главный принцип принятия решений членами совета - единогласие. Что, по мнению самих руководителей религиозных организаций, помогает эффективнее принимать решения.