Максим Решетников встретился с Межконфессиональным комитетом
10.08.2017 13:31
Православные, католики, лютеране, иудеи, мусульмане. Представители межконфессионального консультативного комитета региона встретились с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.
Тема встречи - развитие дальнейшего сотрудничества.
В ходе совещания Максим Решетников рассказал о развитии социальной сферы в Пермском крае, в частности на селе. Это газопровод, высокоскоростной интернет, развитие медицины. Также были подняты вопросы поддержки деятельности религиозных организаций, сохранение межконфессионального согласия.
"Встреча была интересной, обоюдно насыщенной, потому что Максим Геннадьевич рассказал о тех вопросах, которые решаются для благоустройства края, строительства больниц, поликлиник, ФАПов", - отметил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
Сегодня в совет входит 7 представительств традиционных конфессий региона. Главный принцип принятия решений членами совета - единогласие. Что, по мнению самих руководителей религиозных организаций, помогает эффективнее принимать решения.
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