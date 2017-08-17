К Чемпионату мира по футболу на набережной Перми появится зона для болельщиков
17.08.2017 17:05
На набережной Перми появится зона для футбольных болельщиков ЧМ-2018.
Фан-зона для болельщиков появится на набережной Перми к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который будет проходить в России. Во время футбольного первенства на оборудованной площадке будут транслироваться игры чемпионата. После ЧМ-2018 данное место превратят в многофункциональную открытую арену с летним кинотеатром и сценой.
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