К Чемпионату мира по футболу на набережной Перми появится зона для болельщиков

Фан-зона для болельщиков появится на набережной Перми к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который будет проходить в России. Во время футбольного первенства на оборудованной площадке будут транслироваться игры чемпионата. После ЧМ-2018 данное место превратят в многофункциональную открытую арену с летним кинотеатром и сценой.