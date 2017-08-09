Деревянные игрушки вновь набирают популярность

Когда-то народный промысел - сегодня доходное производство. И пусть нам иностранцы завидуют, это в Европе дерево - непозволительная роскошь, у нас край богат лесами, поэтому мы своих малышей можем побаловать. На прилавках сегодня теснятся игрушки из Краснокамска, Томска, Санкт-Петербурга. Деревянная игрушка, для современной мамы, что называется, маст-хев.



"Когда мама приходит в магазин и просит какую-то игрушку, она просит натуральную игрушку, настоящую и где-то намекает: российский производитель. При выборе игрушки родители ее не только поверят в руках, они ее потрогают, понюхают, погладят. И дерево - это, прежде всего экологичная игрушка. Эта игрушка, которая при любом использовании не нанесет вашему ребенку вреда. Деревянная игрушка не обладает сверхспособностями, но как играли наши бабушки и дедушки, так будут играть внуки-правнуки", - говорит менеджер магазина игрушек Ирина ВОЛОСКОВА.



Но дело не только в долговечности и прочности. В отличие от пластмассы, дерево - материал, который не вызывает аллергии.



"Если растет ребенок с риском аллергии, то пластмассовые игрушки мы убираем. Были такие дети в моей практике, когда мама принесла игрушку, перед этим не помыв, а мыть надо обязательно, ребенок маленького возраста засунул ее в рот, и вокруг рта появилось ярко-красное пятно", - рассказывает профессор кафедры педиатрии ФДПО ПГМУ Наталья КРАСАВИНА.



Конечно, детей сегодня сложно удивить, когда вокруг - рычащие динозавры и шумящие машины. Деревянная игрушка на фоне всех этих чудес может показаться какой-то незамысловатой: она не поет, не ходит и не светится. Но в простоте - польза. Ведь это не обычная деревяшка, "это развивающее пособие", - говорит "Учитель года" Ирина Некрасова.



"Дети даже 6-7 лет, казалось бы, я большой, я иду в школу, я не маленький, я не играю с игрушками, на самом деле, у них роль деревянной игрушки в их деятельности очень велика. Не спорю, не думаю, что деревянные игрушки когда-нибудь вытеснят другие, это не наступит никогда, но роль она будет играть. Деревянная игрушка обладает энергетикой. Когда ребенок берет ее в руки, он мгновенно настраивается на положительный лад, поэтому часто мы используем именно деревянные игрушки", - отметила воспитатель детского сада № 287, победитель конкурса "Учитель года - 2017" Ирина НЕКРАСОВА.



Матрешки и другие деревянные "потешки" - сегодня в моде. И это неслучайно: есть в них что-то родное, не зря же на них выросло столько поколений. Такую игрушку - чем старше становишься, тем больше ценишь.