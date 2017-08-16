Дебошир, ударивший корреспондента НТВ, начал готовиться к бою с Четиным

Также Орлов обратился к своим ненавистникам на своей странице в соцсети.
«В очередной раз хочу попросить прощенья у Никиты и попросить вас, мои сторонники, оставить в покое Романа Четина. Он от драки не отказывается и общается вполне достойно и интеллигентно, как и подобает русскому мужчине, отвечает за свои слова, так что прошу вас прекратить это! Бой будет, там всё и решим!», – отметил на своей страничке «Вконтакте» Александр Орлов.
Как рассказал Роман Четин, бой состоится в середине сентября и будет проходить в формате боксерского поединка. Окончательное место проведения пока не определено.
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