Дебошир, ударивший корреспондента НТВ, начал готовиться к бою с Четиным

Дебошир из Москвы Александр Орлов, ударивший в прямом эфире журналиста НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ, начал готовиться к бою с корреспондентом телекомпании «ВЕТТА» Романом Четиным. Об этом стало известно из видео, которое он выложил на своей странице «ВКонтакте».

Также Орлов обратился к своим ненавистникам на своей странице в соцсети.

«В очередной раз хочу попросить прощенья у Никиты и попросить вас, мои сторонники, оставить в покое Романа Четина. Он от драки не отказывается и общается вполне достойно и интеллигентно, как и подобает русскому мужчине, отвечает за свои слова, так что прошу вас прекратить это! Бой будет, там всё и решим!», – отметил на своей страничке «Вконтакте» Александр Орлов.

Как рассказал Роман Четин, бой состоится в середине сентября и будет проходить в формате боксерского поединка. Окончательное место проведения пока не определено.