(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Власти Вологды остались недовольны качеством уборки снега в городе

01.11.2017 18:42
За уборку от снега пешеходных зон коммунальщики в Вологде получили «двойку»
253
Власти Вологды остались недовольны качеством уборки снега в городе
Сегодня, 1 ноября, власти Вологды проверили качество уборки улиц после ночного снегопада. Оказалось, что улицы в спальных районах города почистили хорошо, а вот на выездах из дворовых территории образовались снежные завалы, сообщает портал 35media.ru.

Тротуары на Фрязиновской, Конева, а также вдоль улицы Герцена утром все еще были в снежной каше. За уборку тротуаров от снега в городе власти Вологды поставили «неуд»‍, отметив, что компания «Магистраль» не справилась со своей задачей.

Метки: Вологда
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Другие новости