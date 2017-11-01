Власти Вологды остались недовольны качеством уборки снега в городе

Сегодня, 1 ноября, власти Вологды проверили качество уборки улиц после ночного снегопада. Оказалось, что улицы в спальных районах города почистили хорошо, а вот на выездах из дворовых территории образовались снежные завалы, сообщает портал 35media.ru

Тротуары на Фрязиновской, Конева, а также вдоль улицы Герцена утром все еще были в снежной каше. За уборку тротуаров от снега в городе власти Вологды поставили «неуд»‍, отметив, что компания «Магистраль» не справилась со своей задачей.