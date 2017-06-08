Назначена дата выборов губернатора Пермского края
08.06.2017 14:40
Сегодня Законодательным Собранием Пермского края официально назначена дата выборов губернатора Пермского края.
Выборы пройдут 10 сентября 2017 года. И будут проводиться прямым голосованием избирателей, с 8:00 до 22:00.
С завтрашнего дня начинается период выдвижения кандидатов на должность губернатора, а с 21 по 25 июля будет проходить прием документов. В начале августа станут известны все зарегистрированные участники, а с 12 августа начнется предвыборная кампания кандидатов в губернаторы Прикамья.
Напомним, что последние выборы губернатора в регионе проходили в 2000-м году. Тогда на них победил нынешний полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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