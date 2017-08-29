За пять лет в Пермском крае построят 27 новых школ

За следующие пять лет в Прикамье планируется открыть 27 новых школ, заявил глава Пермского края Максим Решетников. Последнее время в регионе вводили 1-2 новые школы в год.

В преддверии нового учебного года правительство Пермского края рассмотрело готовность учебных заведений ко Дню знаний. 1 сентября 2017 года в Прикамье откроются почти 1600 образовательных учреждений, все они прошли санитарные и пожарные инспекции.