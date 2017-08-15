В Прикамье работникам чулочно-носочной фабрики выдают зарплату носками

"Что сейчас делать? По соседям, по знакомым, вот уже год кончается, а тут за сентябрь и за октябрь, за ноябрь, за тот год нам вообще не выдали и не выдают, и не хотят выдавать. Как быть-то? Вот приходится выбирать. Кому предлагать и по улице ходить, скоро, наверное, в магазин придётся на обмен: буханку хлеба на пару носков", - сетует сотрудник Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики Светлана.

Тем более, что средняя стоимость пары мужских носков - 30 рублей, детские - чуть подороже. Так пару недель назад Светлана уже брала продукции на 6 тысяч, чтобы хоть как-то компенсировать задолженность в 23 тысячи рублей, которая тянется ещё с прошлого года. Следователи по факту несвоевременной выплаты возбудили уголовное дело ещё 19 апреля.

"Когда дело возбуждалось, задолженность составляла более 10 миллионов рублей более чем 200 работникам предприятия. Сейчас задолженность составляет 8 млн. 700 тыс. Руководство принимает меры к погашению задолженности. В СМИ появилась информация, что зарплату выдают продукцией предприятия и это действительно так, но это происходит, в том числе и по инициативе самих работников", - говорит помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю Андрей ОЛИН.

Сейчас на всю продукцию предприятия наложен арест, проходит проверка движения денежных средств по счетам компании, где трудится порядка 300 человек. Выясняется, почему вместо выплаты зарплаты деньги тратились на другие цели. Ну, а что касается денежного вознаграждения за труд в натуральном виде, то здесь ничего криминального нет - закон это не запрещает делать. Правда, по обоюдному согласию сторон.