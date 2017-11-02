В Прикамье 2 и 3 ноября ожидается сильный ветер со снегом

По сообщению гидрометцентра 2 и 3 ноября в Прикамье установится неблагоприятная погода для автомобилистов. Переходы дневной температуры воздуха из отрицательной в положительную (от -2 до +3 градусов) будут способствовать образованию наледи и снежных накатов на дорогах. Также в регионе пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер южный 8-13 метров в секунду, местами усиление до 18 метров в секунду.

В пресс-службе ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" телекомпании "ВЕТТА" сообщили, что для водителей, которые еще не поменяли летние шины на зимние, выезд на дороги в данные дни опасен и может привести к печальным последствиям.