В Пермском крае основан новый ИТ-кластер

"Если говорить о бытовом применении, где можно использовать 3D-принтер - это создание собственных разработок, начиная от органайзера на стол и заканчивая крючками на стену. Если применять 3D-сканер, то можно ремонтировать какие-либо изделия, которые вышли из строя", - говорит инженер Дмитрий Треногин.

Сейчас задача Прикамья – стать флагманом развития цифровой экономики в России. Под руководством губернатора региона Максима Решетникова прошла стратегическая сессия по развитию ИТ-кластера. Основными темами стали меры поддержки малых и средних предприятий в ИТ-отрасли, а также интернет вещей как приоритетное направление цифровой экономики.

Сегодня Пермский край входит в десятку регионов с развитой ИТ-сферой. Работает 1700 предприятий, из которых около 100 крупных и средних. В отрасли занято более 14 тысяч ИТ-специалистов.

Уже в ближайшие годы, согласно сформулированным задачам, Пермский край должен обеспечить внедрение цифровых технологий в сфере автоматизации госуправления. От автоматизации услуг образования до транспортной сфер и ЖКХ. По словам Максима Решетникова, регион готов к реализации поставленных целей – не только с помощью своих специалистов, но и с привлечением из других регионов.



Автор: Руслан Пепеляев / ТК ВЕТТА