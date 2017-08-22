Пермские следователи подключились к делу о невыплате зарплаты на ЛЧПФ

Уголовное дело возбудили ещё в середине апреля этого года в связи с невыплатой заработной платы на местной чулочно-носочной фабрике.



"Уголовное дело возбуждено по периоду: осень 2016 и практически весь этот год. Директор объясняет эту ситуацию тем, что не хватает оборотных средств для реализации продукции, для её изготовления. У нас цель установить причины невыплаты заработной платы. И если будет установлено, что деньги на предприятии были, но они не выплачивались на заработную плату, то уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд", - отметил руководитель СО по Лысьве СУ СК России по Пермскому краю Алексей Рябов.



За последний год это уже второе уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. Первое, где фигурировала фамилия предыдущего директора, было прекращено за примирением сторон - деньги нашлись. На этот раз ситуация повторяется, но денег люди не видят до сих пор. Общий объем задолженности - более 8 миллионов рублей.



Сейчас вместо денег сотрудникам предлагают брать носки. Правда, куда девать сотни пар хлопчатобумажной продукции люди уже не представляют. Что же касается юридической составляющей этого вопроса, то нет ничего криминального в выплате зарплаты продукцией предприятия.



Законом не запрещено. В трудовых договорах установлены денежные выплаты. Но коль скоро работники согласны с этим, то я полагаю, что нарушений закона здесь нет", - говорит помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю Андрей Олин.

Сейчас на всю продукцию предприятия наложен арест, назначены экспертизы, которые должны определить, как денежные средства перемещались по счетам. В случае, если вина руководителя фабрики будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы. Ну, а людям в этой ситуации юристы рекомендуют обращаться ещё и в суд, в частном порядке, получать исполнительные листы и пытаться уже с помощью судебных приставов добиваться выплаты денежных средств.