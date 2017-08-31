За 2017 год в Пермском крае утонули 5 детей

В купальный сезон 2017 года в Пермском крае зарегистрировано 54 происшествия на воде, в которых утонули 52 человека, это в два раза меньше чем за аналогичный период прошлого года - 125. Среди утонувших было 5 детей, основная причина гибели которых - оставление без присмотра взрослыми.

Основные причины гибели взрослых на воде - несоблюдение правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в необорудованных местах и нарушение правил эксплуатации маломерных судов.