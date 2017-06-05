На Троицу на Северном кладбище орудовали вандалы

Подписчик группы «Мой город - Пермь» выложил фотографию, где запечатлены последствия действий вандалов. На фото видно, что на могильных памятниках загнуты кресты. Также свидетель заявляет о масштабах действий вандалов и говорит, что затронуты памятники в кварталах кладбища от 58 до 171 по центральной аллее.



Фото: группы «Мой город - Пермь» в социальной сети «ВКонтакте»