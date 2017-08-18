В Пермском крае нашлись потерявшиеся в лесу отец и сын

Сегодня в Пермском крае обнаружили ранее потерявшихся в лесу отца и сына. Как сообщил ТК «ВЕТТА» один из волонтеров, участвовавший в поисках, днем, около 12 часов, они самостоятельно выбрались из леса. Проверка здоровья 12-летнего мальчика и 57-летнего мужчины показала отсутствие каких-либо недомоганий.

Напомним, сегодня утром стало известно, что 16 августа в районе поселка Пожва ушли в лес собирать грибы отец и сын, но так и не вернулись. На поиски были брошены все силы.