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В Пермском крае нашлись потерявшиеся в лесу отец и сын

18.08.2017 14:19
Отец и сын, об исчезновении которых стало известно сегодня, обнаружены.
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В Пермском крае нашлись потерявшиеся в лесу отец и сын
Сегодня в Пермском крае обнаружили ранее потерявшихся в лесу отца и сына. Как сообщил ТК «ВЕТТА» один из волонтеров, участвовавший в поисках, днем, около 12 часов, они самостоятельно выбрались из леса. Проверка здоровья 12-летнего мальчика и 57-летнего мужчины показала отсутствие каких-либо недомоганий.

Напомним, сегодня утром стало известно, что 16 августа в районе поселка Пожва ушли в лес собирать грибы отец и сын, но так и не вернулись. На поиски были брошены все силы.

Метки: нашли отец сын тайга Пермский край
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