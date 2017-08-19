В Пермском крае на трассе грузовик сбил пешехода насмерть

18 августа ночью, в Пермском крае на трассе Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управлявший грузовиком «ГАЗ-2818», на 51 километре трассы допустил наезд на пешехода, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм мужчина 1962 года рождения скончался на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.