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В Пермском крае на трассе грузовик сбил пешехода насмерть

19.08.2017 10:48
На трассе Пермь-Екатеринбург водитель грузовика «ГАЗ-2818» насмерть сбил пешехода.
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В Пермском крае на трассе грузовик сбил пешехода насмерть
18 августа ночью, в Пермском крае на трассе Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управлявший грузовиком «ГАЗ-2818», на 51 километре трассы допустил наезд на пешехода, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм мужчина 1962 года рождения скончался на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

Метки: авария пешеход погибший
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