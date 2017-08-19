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В Пермском крае мужчину осудили за убийство женщины на кладбище

19.08.2017 18:13
В Сивинском районе мужчину, зарезавшего женщину на кладбище приговорили к 9 годам колонии.
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В Пермском крае мужчину осудили за убийство женщины на кладбище
Верещагинским районным судом вынесен обвинительный приговор мужчине за убийство.

Следователями было установлено, что в июне 2017 года, во время возникшей ссоры на кладбище мужчина нанес женщине многочисленные удары неустановленным колющим предметом, от чего она скончалась на месте. В ходе следствия и на судебном заседании подсудимый не признавал свою вину.

Доказательной базы, собранной следователями, хватило районному суду, чтобы вынести обвинительный приговор по статье 105 УК РФ («убийство»), и приговорить мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

Метки: срок колония убийство
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