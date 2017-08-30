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В Перми осудят банду угонщиков дорогих автомобилей

30.08.2017 07:22
Завершено расследование уголовного дела в отношении банды, занимавшейся угоном дорогих иномарок.
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В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении банды угонщиков автомобилей, специализировавшихся на дорогих иномарках.

В декабре 2016 года совместными действиями сотрудников полиции Перми и Пермского края были задержаны трое мужчин по подозрению в угонах дорогих иномарок. В ходе обысков у задержанных были обнаружены специальные устройства предназначенные для взлома сигнализаций автомобилей. Также в гаражах, принадлежащих угонщикам, были найдены 4 иномарки, на них уже прошла подготовка к перебивке номерных агрегатов.

Оперативниками была установлена причастность задержанных к четырем угонам автомобилей. Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям 158 («кража в составе группы лиц») и 326 («подделка номеров автомобилей») УК РФ.

Метки: банда угонщики иномарки
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