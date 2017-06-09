В Перми двое преступников ограбили магазин на 1 млн рублей
09.06.2017 14:43
Двое грабителей в апреле 2017 года совершили кражу на один миллион рублей.
Этой весной в Перми двое грабителей в медицинских масках ворвались в магазин на улице Трамвайная. Под угрозой газового баллончика они похитили 27 телефонов и 360 тысяч рублей из кассы. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей.
В одном из грабителей был опознан бывший работник этого магазина. После преступления он уехал из города, и был задержан уже в Москве. Его подельника задержали в Перми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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