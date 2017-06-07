В Перми детей придавило бетонной балкой
07.06.2017 16:20
На территории Городской поликлиники №3 дети получили травмы после падения на них бетонной балки.
Вчера днем на территории поликлиники №3, что на улице Серпуховская, 11, произошел серьезный инцидент. Детская шалость чуть не довела до трагедии. Двое детей при попытке взобраться на крышу больницы, опрокинули на себя железобетонную балку. Школьники получили травмы ног. Подоспевшие спасатели оказали незамедлительную помощь. Впоследствии "скорая" увезла пострадавших ребят в больницу.
Фото: Виталия Юрьева в социальной сети «ВКонтакте».
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