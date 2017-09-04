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В Перми автомобиль на полном ходу врезался в столб

04.09.2017 16:06
Сегодня утром в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, один человек оказался зажат в автомобиле.
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В Перми автомобиль на полном ходу врезался в столб
Сегодня, 4 сентября, в Перми водитель иномарки на трассе Старцева — Ива — Восточный обход допустил столкновение со столбом. В результате ДТП один человек был зажат в салоне автомобиля. Чтобы освободить пленника, спасатели применили спецтехнику. Пострадавший с различными травмами был госпитализирован, сообщает сотрудник Пермской городской службы спасения Виталий Юрьев. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Метки: ДТП Пермь иномарка Старцева Ива
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