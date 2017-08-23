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В Перми 24-летняя автоледи сбила мотоциклиста

23.08.2017 13:46
В Мотовилихинском районе Перми девушка-водитель «ВАЗа» допустила столкновение с мотоциклом BMW.
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В Перми 24-летняя автоледи сбила мотоциклиста
22 августа в Мотовилихинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. По предварительным данным, около 16:00 при выезде с улицы Крупской на Макаренко, автомобиль «ВАЗ-2112», которым управляла 24-летняя девушка, допустил столкновение с мотоциклом BMW под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла получили различные травмы. Им была оказана помощь на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.



Фото: группа «АВТО ПЕРМЬ» в социальной сети «Вконтакте».

Метки: ДТП мотоциклист макаренко
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