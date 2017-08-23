В Перми 24-летняя автоледи сбила мотоциклиста

22 августа в Мотовилихинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. По предварительным данным, около 16:00 при выезде с улицы Крупской на Макаренко, автомобиль «ВАЗ-2112», которым управляла 24-летняя девушка, допустил столкновение с мотоциклом BMW под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла получили различные травмы. Им была оказана помощь на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.









Фото: группа «АВТО ПЕРМЬ» в социальной сети «Вконтакте».