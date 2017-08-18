В Нытве водитель автобуса из-за приступа эпилепсии устроил ДТП

18 августа, днем, в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса городского маршрута в Нытве спровоцировал столкновение с автомобилем Renault Logan, после чего врезался в здание типографии. Как сообщают очевидцы, причиной аварии стал приступ эпилепсии у водителя автобуса. Также по информации очевидцев, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Фото: группа «Подслушано Нытва» в социальной сети «Вконтакте».