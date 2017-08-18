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В Нытве водитель автобуса из-за приступа эпилепсии устроил ДТП

18.08.2017 17:02
Сегодня в Нытве водитель маршрутного автобуса врезался в здание местной типографии после приступа эпилепсии.
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В Нытве водитель автобуса из-за приступа эпилепсии устроил ДТП
18 августа, днем, в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса городского маршрута в Нытве спровоцировал столкновение с автомобилем Renault Logan, после чего врезался в здание типографии. Как сообщают очевидцы, причиной аварии стал приступ эпилепсии у водителя автобуса. Также по информации очевидцев, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.


Фото: группа «Подслушано Нытва» в социальной сети «Вконтакте».

Метки: ДТП эпилепсия Нытва автобус
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